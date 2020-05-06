Предсказана массовая гибель от туберкулеза из-за карантина

Как минимум 1,4 миллиона человек могут погибнуть от туберкулеза из-за карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С таким предсказанием выступили исследователи партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса, передает The Guardian.

В период с 2020-го по 2025 год у 6,3 миллиона человек может развиться туберкулез, еще более миллиона погибнут, отмечают ученые. По их словам, это отбросит ситуацию до показателей пяти-восьмилетней давности. «Мы откатимся к цифрам 2013 года по смертности, люди уже массово умирают... Я в ярости из-за неспособности контролировать то, что мы делаем», — заявила исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу.

Она добавила, что за 100 лет против туберкулеза стали разрабатывать только две-три вакцины, в то время как против коронавирусной инфекции разрабатывается уже более сотни вакцин, при том что прошло всего 120 дней с момента начала эпидемии. Дициу посетовала на то, что человечество так и не изобрело лекарства от ВИЧ, малярии и других болезней.

The Guardian отмечает, что ежегодно от туберкулеза гибнет более 1,5 миллиона человек — больше, чем от любой другой инфекционной болезни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,66 миллиона зараженных; 257 288 пациентов скончались; 1,19 миллиона человек выздоровели.

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