Одна из богатейших экономик Африки оказалась под угрозой из-за дешевой нефти

Из-за падения спроса на нефть и обрушения цен на сырье будущее одной из богатейших экономик Африки — Нигерии — оказалось под угрозой. Об этом пишет Bloomberg.

Цены на сырье упали в 2020 году из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ в марте. После этого стоимость сырья падала до уровня конца прошлого века, что вынудило страны картеля и не входящие в него нефтяные державы подписать новое соглашение о сокращении добычи. Сделка вступила в силу с 1 мая.

Материалы по теме ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы

Соглашение привело к тому, что цены на нефть начали восстанавливаться. К 6 мая эталонная смесь Brent превысила отметку в 30 долларов за баррель. Однако для Нигерии, которая является сырьевой экономикой, ситуация с ценами на нефть остается тяжелой, пишет агентство. Ее сырье торгуется на 10 долларов ниже эталона. Это привело к тому, что доходы бюджета страны резко сократились. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году бюджет недосчитается 26,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2019-м поступления от нефти были на уровне 54,5 миллиарда.

Ситуация осложняется тем, что еще до пандемии коронавируса спрос на нигерийское сырье упал. Из-за сланцевого бума США сократили импорт нефти из африканской страны. Хотя сырье составляет всего 9 процентов нигерийской экономики, его экспорт дает более 90 процентов валютных поступлений.

Нефтяной кризис оказался настолько тяжелым ударом для Нигерии, что правительство страны, на протяжении многих лет избегавшее займов у МВФ, было вынуждено открыть кредитную линию на 3,4 миллиарда долларов. Ожидается, что Нигерия возьмет в долг еще 3,5 миллиарда, пишет Bloomberg. По прогнозу МВФ, экономика страны по итогам 2020 года сократится на 3,4 процента. До кризиса, вызванного коронавирусом и снижением цен на нефть, ожидалось, что ВВП Нигерии вырастет на 2 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!