Бездомный кот придумал хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и обрел дом

В Мексике бродячий кот придумал хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и обрел дом. Об этом сообщает Metro.

Школьная учительница Таня Лизбет Сантос Кой Това (Tania Lizbeth Santos Coy Tova) шла по улице, когда заметила на противоположной стороне дороги белого кота. Животное последовало за ней. К удивлению 33-летней мексиканки, сообразительный кот завел ее в ближайший магазин и направился к полкам с едой для животных.

Там он указал ей лапой на определенный кошачий корм. Таня поняла, что кот голоден и просит есть. Она заметила, что кот проделывает этот трюк и с другими покупателями, и решила, что он принадлежит одному из работников. Однако персонал объяснил ей, что животное — уличное и таким поведением часто пытается разжалобить клиентов, чтобы они купили ему еды.

Таня заметила, что кот изранен, и проследила за ним. Так она узнала, что животное живет в одиночестве в заброшенном доме. Сердобольная учительница и ее приятель решили приютить его. Из-за белого окраса питомца назвали Кроликом.

Ранее сообщалось, что в городе Бангкок, Таиланд, пес притворяется больным, чтобы разжалобить прохожих. Собака, которую местные жители прозвали Гае (Gae), волочит по земле левую заднюю лапу и имитирует перелом. Когда вокруг пса собирается толпа, он встает и уходит.

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