Обладательница одних из самых больших губ мира снова их увеличила

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова (Andrea Ivanova) сделала как минимум 20 инъекций в губы ради сходства с внешностью куклы Барби. Об этом сообщает Daily Mirror.

Обладательница одних из самых больших губ мира рассказала, что 28 апреля она в очередной раз вколола в губы гиалуроновую кислоту. Девушка признается, что желает и дальше менять свою внешность, в том числе увеличивать губы. Снимками своей трансформации она делится с десятками тысяч подписчиков в Instagram-аккаунте под ником @andrea.andrea345.

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«Врачи считают, что мне пора остановиться, но я хочу, чтобы губы стали еще больше. Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но мне нужно подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то что после инъекций мне тяжело есть, — говорит болгарка. — Не уверена, что у меня самые большие губы в мире, но, думаю, они одни из самых больших».

Иванова начала трансформацию в 2018 году и ходила на процедуры минимум раз в месяц. Она регулярно увеличивала губы, а также сделала операцию по увеличению груди. Она утверждает, что с детства мечтала выглядеть как Барби. Однако пользователи сети утверждают, что девушка больше похожа на Даффи Дак (селезень из анимационного сериала Looney Tunes) или Лох-несское чудовище.

Сама Андреа довольна своим выбором и считает, что люди имеют право выглядеть, как они хотят, даже если их внешний вид не соответствует общепринятым стандартам красоты.

Ранее сообщалось об обладательнице самой большой груди Великобритании Ники Валентине Роуз (Nicki Valentina Rose), пожелавшей увеличить ее. Врачи предупреждали ее об опасности такого решения.

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