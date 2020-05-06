Кремль прокомментировал возможность открытия границ после ослабления ограничений

Россия в ближайшее время не рассматривает возможность открытия границ в рамках ослабления или снятия ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, этот вопрос пока не поднимался в Кремле. «Пока этого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался», — отметил Песков.

Ранее Песков прокомментировал план выхода России из ограничительных мер, который был предоставлен президенту страны Владимиру Путину. «Ситуация по коронавирусу в регионах РФ разная, вопросы снятия ограничительных мер — за губернаторами», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По состоянию на 6 мая в России количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии приблизилось к 166 тысячам. В стране зарегистрировано 165 929 случаев инфицирования в 85 регионах. Умерли 1 537 человек, вылечившихся — 21 327. За последние 24 часа в России выявили 10 599 человек с подтвержденным диагнозом, при этом большая их часть — в Москве (5858) и Московской области (829).