Емельяненко обесценил победы Кличко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко обесценил победы украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Посмотри их первые 30 боев. Им специально привозили пушечное мясо, чтобы они били их и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боев и в итоге становились чемпионами», — посчитал Емельяненко. Он назвал бокс бизнесом, а MMA — спортом, где нужно выходить и драться, где идет противостояние разных стилей и школ.

В январе этого года Владимир Кличко заявил, что смешанные единоборства гораздо сложнее бокса. Он признался, что с уважением относится к спортсменам, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Владимир Кличко — бывший обладатель поясов в тяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Виталий Кличко был чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2013 год. Спортсмен c 1999 по 2000 год носил титул чемпиона мира по версии WBO. С июня 2014 года он занимает должность мэра Киева.

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