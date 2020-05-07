Алжирский футболист покаялся за эксгибиционизм

Форвард французского «Анже» Фарид Эль-Мелали публично покаялся за эксгибиционизм. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Алжирец признался, что последние дни были тяжелыми для него и в физическом, и в психологическом плане. Футболист также отметил, что произошедшее сделало его сильнее, так как он осознал ценности и принципы, которых должен придерживаться.

Как сообщает Get French Football, Эль-Мелали 6 мая арестовала французская полиция, которую вызвали соседи. Игрок был замечен мастурбирующим во дворе собственного дома. Предположительно, алжирец подглядывал за соседкой. Футболист признал свою вину и был отпущен на свободу. Скорее всего, полузащитнику грозит штраф.

За несколько часов до инцидента Эль-Мелали продлил контракт с «Анже» до 2023 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей во французской Лиге 1, в которых забил три мяча.

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