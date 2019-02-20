Бывшего футболиста сборной Колумбии вновь наказали за перевозку кокаина

Бывший футболист сборной Колумбии Диего Осорио будет помещен под домашний арест на пять лет за перевозку кокаина. Об этом сообщает Daily Mail.

Осужденный будет также обязан выплатить 44 тысячи долларов штрафа. Осорио был задержан в аэропорту Боготы еще в 2016-м году. Бывший футболист «Атлетико Насьональ» имел при себе килограмм кокаина.

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48-летний ветеран уже привлекался за преступления, связанные с наркотиками. В частности, Осорио был задержан в Майами в 2002 году за хранение и перевозку кокаина.

Выступая на позиции защитника, Осорио провел всю футбольную карьеру в Колумбии. Он защищал цвета медельинских «Индепендьенте» и «Атлетико Насьональ», а также столичного «Санта Фе». В активе футболиста 17 матчей за сборную Колумбии. Осорио — участник Олимпийских игр 1992 года.

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