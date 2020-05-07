Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом в соцсетях во время изоляции

Оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа, стала новым трендом среди женщин в соцсетях во время изоляции на фоне вспышки коронавируса. На опубликованные кадры обратили внимание The Sun.

Quarantine made me do it 🤪 I don’t know how many times I cracked myself up making this. 🤣 @jaime.french and @kristenxleanne videos are hilarious and there’s cake out so good! Haha also get a boo who supports your weird antics ☺️⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #tinyfacechallenge #makeup #doitforthegram #navajo #native #pradosbeautybrushes #pradosbeautylashes #cheekbonebeautycosmetics #quaratine Фото опубликовано @itshannahduhhhhh

Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица. Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос. Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы или натягивали ворот водолазки.

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Тренд с оптической иллюзией стал вирусным и получил название #tinyfacemakeupchallenge. Юзерши начали массово делиться результатами своих экспериментов в Instagram, используя упомянутый хэштег.

Пользователи сети удивились реалистичности «новых» лиц. «Сперва я подумал, что это фотошоп», «Выглядит очень правдоподобно!», «Потрясающая оптическая иллюзия!», «Крутая идея!» — комментировали они публикации.

В апреле визажистка Алана Пиньятелло (Alana Pignatiello) «показала» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на своем лице во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса и прославилась. Она потратила несколько часов, чтобы с помощью макияжа воссоздать черты лица политика. Женщина также «перевоплотилась» в певца Льюиса Капальди (Lewis Capaldi), который оценил работу Пиньятелло и сделал репост ее публикации в Twitter.

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