Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на публикацию спортсменки на странице во «Вконтакте» с ограниченным доступом.

По словам спортсменки, она уже выбрала с новым наставником музыку для новых программ и после снятия режима самоизоляции планирует приступить к тренировкам. Она также попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Россиянка отметила, что очень рассчитывает на поддержку болельщиков.

6 мая стало известно, что две фигуристки из группы Тутберидзе перейдут в академию Плющенко. Сначала об уходе сообщила двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова, затем 11-летняя Вероника Жилина, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель.

Директор центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал поступок Трусовой предательством.

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