Тактаров показал видео своей тренировки и захотел подраться с Тайсоном

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров бросил вызов американскому экс-боксеру Майку Тайсону. Об этом россиянин написал на своей странице в Instagram.

Тактаров, представший перед подписчиками в очках и с накладными усами, заявил, что готов встретиться с Тайсоном в любое время в любом месте за деньги или бесплатно. Кроме того, актер приложил к публикации ролик, в котором он отрабатывает удары на груше.

Тактаров становился победителем шестого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выиграв у американца Тэнка Эббота. Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах признавался лучшим боксером без учета весовых категорий.

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