Тактаров оценил шансы Макгрегора взять реванш у Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров назвал фаворита возможного поединка между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на прямой эфир актера в Instagram.

По оценке Тактарова, у ирландца нет шансов победить россиянина, и сам Макгрегор это прекрасно понимает. Актер отметил, что победить Нурмагомедова должен кто-то другой.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Осенью 2018-го он победил Макгрегора и впервые защитил титул. После боя россиянин напал на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, в результате потасовки между командами оба спортсмена были дисквалифицированы.

С тех пор Нурмагомедов провел один поединок, оказавшись сильнее американца Дастина Порье в сентябре 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!