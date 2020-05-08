Россиянина арестовали за похищение людей 20 лет назад

В республике Северная Осетия арестовали местного жителя за похищение двоих человек 20 лет назад. Об этом в пятницу, 8 мая, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Эдуард Гусов.

По версии следствия, 26 января 2000 года в селении Майское четверо похитителей напали с огнестрельным оружием на двух россиян и вывезли их в неизвестном направлении. Прокуратура Пригородного района республики возбудила уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Впоследствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенные были освобождены. Следователи выяснили, что преступление было организовано группировкой в которую входили как местные жители, так и представители соседней республики. Четверо участников преступной группы были задержаны и осуждены, остальным удалось скрыться.

Спустя 20 лет следователи и оперативники благодаря кропотливой работе вышли на след 40-летнего уроженца поселка Карц в пригороде Владикавказа. Мужчина был задержан в одном из регионов страны и этапирован для проведения следственных действий. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

9 апреля сообщалось, что в подмосковных Мытищах вооруженные налетчики похитили мужчину из-за выдуманного долга. Налетчики вымогали деньги у родных похищенного за освобождение.

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