Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью. В эфире передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube он назвал подобное заявление ведущей «А поговорить?» Ирины Шихман не соответствующим действительности.

«Даже если меня напоить ведром рома через воронку, я не мог дать телефон кого-то, кто организовывает интервью, да еще и за деньги», — сказал Мясников. Он также рассказал, что у него есть секретарь, но нет помощника, который отвечал бы за организацию общения с журналистами. Врач уточнил, что он также сотрудничает с жителем Челябинска, который занимается ответами на вопросы на его сайте, однако Мясников уверен, что к нему он «не мог отправить по определению».

Мясников отметил, что регулярно дает интервью журналистам разных российских СМИ и не берет за это денег. Он в шутку отметил, что из-за заявлений о подобных заработках члены семьи могут спросить его: «А где деньги?»

«Мы попросили госпожу Шихман через ее агента предоставить запись разговора и предложили напрямую пообщаться с Мясниковым», — отметил ведущий Владимир Соловьев, находившийся в студии с Мясниковым. Во время эфира, по его словам, ведущей несколько раз позвонили, но она не ответила ни на один звонок.

Ранее 8 мая Шихман опубликовала видео, в котором сообщила, что за получасовой разговор с доктором по Skype его помощник потребовал 88 тысяч рублей. Она добавила, что сохранила запись разговора.

В середине апреля Мясников был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Он регулярно публиковал прогнозы по развитию пандемии коронавируса в Instagram и Telegram. Специалист также стал регулярным гостем YouTube-эфиров своего друга Владимира Соловьева.

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