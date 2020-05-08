Названы сроки спада новых случаев коронавируса в России до единичных

Спад новых случаев коронавируса в России до единичных произойдет к концу лета. Такой срок назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

По его словам, главным условием для этого является соблюдение гражданами рекомендаций по ограничительным мерам.

28 апреля президент России Владимир Путин поручил подготовить план постепенной отмены ограничительных мер. 1 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила программу. Согласно ней, вначале гражданам разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Затем заработают образовательные учреждения и магазины, в конце откроют парки и скверы.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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