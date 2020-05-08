Российская тренер по медитации для защиты от коронавируса умерла от пневмонии

Известная в Уфе бизнес-тренер, консультант по психогенетике поведения человека Людмила Васильева скончалась ночью 7 мая от вирусной пневмонии, сообщает ProUfu.ru со ссылкой на публикацию ее родственников в соцсетях.

Коронавирус у погибшей пока не подтвержден. Родные попросили желающих прийти на похороны надеть маски и перчатки.

Издание отмечает, что в своем последнем посте Васильева призывала принять участие во всеобщей онлайн-медитации для защиты людей от новой инфекции. В нем она писала, что «вирус поражает только тех, кто не пробужден», поэтому надо «посылать лучи чистой божественной энергии каждому на планете Земля».

Ранее стало известно, что умерший после инфицирования коронавирусом yастоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин выступал против закрытия храмов, но предупреждал прихожан о возможности заразиться внутри.

По данным на 8 мая, в России зарегистрировано почти 188 тысяч больных с COVID-19. Из них скончалось 1723 человека.

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