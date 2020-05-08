ВОЗ оценила версию происхождения коронавируса вне Китая

Происхождение вспышки коронавируса вне Китая на данный момент исключено. Такую оценку дал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, передает РИА Новости.

«Все свидетельства на данный момент указывают на район Уханя, на рынок», — сказал он, комментируя версию о том, что вспышка могла начаться в других государствах. По словам представителя ВОЗ, на данный момент нет никаких других данных об источнике COVID-19. При этом Линдмайер подчеркнул, что существует вероятность, что вирус до этого разносился по миру незамеченным.

Ранее 8 апреля в ВОЗ выразили сомнения, что источник коронавируса — именно рынок в китайском городе Ухань.

29 апреля президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

В середине апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. США призвали Китай раскрыть полную информацию о первом заражении вирусом.

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