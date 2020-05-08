Петербуржцы заинтересовались заброшенными домами

Жители Санкт-Петербурга заинтересовались заброшенными домами. Если в марте 2020 спрос на подобные объекты вырос на 12,5 процента по сравнению с мартом прошлого года, то в апреле данный показатель увеличился еще на 33,6 процентного пункта. Об этом говорится на портале недвижимости «БКН.ру».

В Ленинградской области наибольшая активность потенциальных покупателей зафиксирована в Кировском районе (26,1 процента), Гатчинском (18,8 процента) и Тихвинском (17,4 процента). Востребованы дома в Псковской области — это Невельский, Локнянский и Дновский районы. Также популярностью пользуются Новгородская область (Мошенской район) и Республика Карелия (Сортавальский район).

Материалы по теме Гнездо параноика Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса

Риелторы рекомендуют приобретать недорогой дом с участком, на который изначально есть все нужные документы. «Впоследствии такой объект не будет иметь юридических проблем, а финансовые затраты, возможно, даже окажутся меньше, чем при приобретении объекта через поиск наследников или через процедуру торгов», — отмечают специалисты.

«Если мы говорим об оформлении прав на заброшенный дом, на который нет никаких прав, то это сделать очень сложно. При этом отмечу, что занять и пользоваться объектом можно. Обычно для этого достаточно поговорить с соседями. Как правило, местные жители встречают появление новых нормальных людей в деревнях радушно, поэтому проблем не должно быть», — говорят в агентстве «Невский Простор».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru