Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Призер олимпийских игр в фигурном катании и хореограф Илья Авербух оштрафован в Москве за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает «Собеседник».

Автомобиль Range Rover, зарегистрированный на фигуриста, был зафиксирован камерой на Северо-Восточной хорде 22 апреля. При этом пропуск на машину спортсмен не оформил. Хореограф получил административный штраф на 5 тысяч рублей.

Источник также сообщает, что Авербух имеет задолженность по неоплаченным автомобильным штрафам на 72 тысячи рублей. Только с начала этого года фигуристу выписали 123 протокола об административных правонарушениях.

Власти столицы с марта постепенно ужесточали ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В городе закрыли образовательные учреждения, запретили массовые мероприятия, пожилых людей призвали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без уважительной причины.

Кроме того, с 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

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