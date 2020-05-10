На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что вопрос обсуждался вместе с главврачами краевых клиник и руководством управления Роспотребнадзора региона.

По словам Кондратьева, вирус продолжает распространяться по краю, а число заболевших достигло уже 1929 человек. «У нас уже нет ни одного "чистого" муниципалитета», — констатировал губернатор. Руководитель региона призвал не расслабляться и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Карантин на Кубани был введен 31 марта, жителям региона вынесли полный запрет на передвижение по территории края и пешком, и на транспорте. С 12 апреля режим карантина в регионе изменили на режим самоизоляции до 18 апреля, однако 17 апреля губернатор вновь сообщал о продлении карантина.

По данным властей, за последние сутки в Краснодарском крае зафиксированы 99 новых случаев заражения коронавирусом. Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в регионе в начале апреля.

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