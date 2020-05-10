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Собчак назвала свинством заявление Белого дома о победе США над нацизмом

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Ксения Собчак
Ксения Собчак
Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала публикацию Белого дома о победе США над нацизмом. В комментарии в Telegram-канале «Кровавая барыня» она назвала пост американской администрации свинством.

«Это конечно форменное свинство», — написала Собчак и указала ссылку на пост аккаунта Белого дома в Instagram от 8 мая. При этом ведущая заметила, что не стоит зацикливаться на том, что сказала о нас Америка. «В этом тоже есть провинциальность какая-то, что ли», — указала Собчак.

В видеоролике Трамп говорит о том, что празднует День Победы в Европе (V-E Day) вместе с европейскими союзниками. Он в том числе отметил, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов». В ролике американский лидер не упоминает Россию или Советский Союз. Такая формулировка вызвала возмущение российских пользователей.

На публикацию отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, «из числа победителей исключены все [страны], кроме двух». Дипломат подчеркнула, что «мириться с этим нельзя». Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне.

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