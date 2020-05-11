Украинка с грудью 13-го размера захотела стать профессиональной боксершей

Украинская модель и обладательница 13-го размера груди Мила Кузнецова захотела стать профессиональной боксершей. Ее слова приводит Champion.com.ua.

«Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге», — заявила Кузнецова. Она добавила, что хочет сделать из своих выступлений настоящее шоу.

Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. На ее аккаунт в Instagram подписано более 550 тысяч человек.

В апреле этого года российская модель Ирина Иванова с седьмым размером груди рассказала, как разбогатела на продаже изображений в сети. Она начала продавать снимки, на которых запечатлена обнаженной, и в настоящий момент зарабатывает более одного миллиона долларов в год.

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