Путин поручил разработать меры помощи социально-ориентированным НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры помощи социально-ориентированным некоммерческим организациям (НКО), которые с 2017 года являются получателями грантов российского лидера. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пример глава государства поставил меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.

В данном комплексе мер должно быть предусмотрено: продление на полгода сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего госказну, за апрель-июнь в порядке, установленном для малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

Помимо этого, в рамках поддержки должна быть предусмотрена реализация программы предоставления субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых социально ориентированным НКО на выплату части зарплат сотрудникам, на условиях, аналогичных для МСП; отсрочка по представлению отчетности в Минюст России и иные органы, а также отсрочки проведения проверок (аудита) некоммерческих организаций на весь период действия ограничительных мер.

Проработка и реализация мер поручена из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

30 апреля в ходе онлайн-встречи с волонтерами Путин допустил, что социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) в условиях пандемии коронавируса смогут получить помощь, как и малый и средний бизнес. Президент отмечал, что он уже поручил правительству проработать данный вопрос. «Есть определенные предложения по поддержке социально ориентированных НКО таким же образом, как мы поддерживаем малый и средний бизнес», — отметил Путин.

До этого председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения партии по мерам поддержки НКО.

В России, по последним данным, выявлено 221 344 случаев коронавируса. На данный момент страна занимает третье место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.

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