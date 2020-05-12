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Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка

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Курт Кобейн
Курт Кобейн
Фото: Frank Micelotta Archive / Getty Images

Акустическая гитара Martin D-18E лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в США почти за один миллион долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Этот музыкальный инструмент Кобейн выбрал для акустического концерта MTV Unplugged в 1993 году, за год до самоубийства. Видео- и аудиоверсии концерта были выпущены в 1994 году, уже после смерти музыканта.

Аукцион «Кумиры музыки» пройдет в режиме онлайн в Беверли-Хиллз 19 и 20 июня.

В октябре 2019 года кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов. Аукцион назывался «Иконы и идолы: рок-н-ролл» и проходил в нью-йоркском кафе. Винтажную вещь Кобейн надевал на выступление музыкальной группы Nirvana во время шоу MTV Unplugged в 1993 году.

Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.

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