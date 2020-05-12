Видео с сумкой кенгуру изнутри испугало пользователей сети

Пользователи сети обратили внимание на видео, в котором сумку кенгуру показали изнутри. Как пишет The Independent, многих испугал ролик, так как сумка кенгуру оказалась совсем не такой, какой они ее себе представляли.

Видео было опубликовано в TikTok в апреле, однако стало вирусным спустя несколько недель. Многих пользователей очень удивило то, как сумка кенгуру выглядит изнутри. Они посчитали, что сумка кенгуру — это не кармашек на теле животного, а дыра, через которую видно его кости и органы.

«Мне казалось, что у кенгуру на теле сумка, а не зияющая дыра в плоти», — написала Madelaine. Urfavshirt отметила, что после просмотра видео испытывает «постоянный ужас».

В итоге выяснилось, что за кости животного пользователи сети приняли ноги кенгуренка, и никакой дыры в теле животного на самом деле нет. Юзер YaFav_Sailor заключил, что намерен пойти в зоопарк, так как после просмотра у него появилось очень много вопросов. Выводковая сумка используется сумчатыми млекопитающими для вынашивания яйца и недоразвитых детенышей.

В январе вирусную популярность получил ролик, в котором полутораметровый кенгуру попытался утопить преследовавшую его собаку. Местный житель, который находился неподалеку, увидел эту сцену из своей лодки и спас пса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!