В России показали облик двигателя сверхзвукового пассажирского самолета

Определен облик двигателя сверхзвукового гражданского самолета (СГС). Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало рассказал РИА Новости о разработанной схеме двигателя для лайнера.

«На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения», — сообщил Сыпало. На фото, предоставленном пресс-службой ЦАГИ агентству, видно схематичное изображение двигателя самолета.

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По его словам, важным требованием для такого самолета является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. «Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики СГС», — пояснил он.

Также специалист добавил, что к критическим параметрам относятся технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки.

В апреле Минпромторг России объявил тендер на разработку концепции СГС почти за 718 миллионов рублей.

В августе 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в конце 2020 года состоится выкатка и испытания первого построенного с нуля в России бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе Ту-160.

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