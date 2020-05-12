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У россиян появилась альтернатива отмененным из-за коронавируса поездкам за рубеж

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Некоторые российские туроператоры предложили туристам перенести поездки за рубеж, отмененные из-за пандемии коронавируса, в Россию. О появившейся альтернативе «Интерфаксу» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, путешествия по России в любом случае станут возможны раньше заграничных, в связи с чем внутренние направления могут пользоваться особой популярностью.

В частности, о готовности перебронировать заграничный тур на поездку внутри страны заявили в компании «TUI Россия». «Мы сейчас ставим чартерные цепочки на курорты Краснодарского края, у нас полетная программа из семи городов — Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Воронеж, Нижний Новгород, Сургут, Нижневартовск», — пояснили в организации.

Горин также напомнил о том, что в ближайшее время Госдума рассмотрит проект закона о ваучерах, которые туроператоры смогут предлагать туристам вместо возврата денег — в таком случае за клиентом закрепляются условия тура и та сумма, которую он уже оплатил. «Но не стоит забывать, что основное предназначение ваучера — возможность перенести на более поздний срок уже оплаченную международную поездку», — добавил собеседник агентства.

Отмечается, что, по данным АТОР, общее число проданных путевок, которыми туристы не смогли воспользоваться из-за введенных на фоне пандемии ограничений, превышает 200 тысяч.

7 мая сообщалось, что правительство России может получить право устанавливать особые условия возврата денег потребителям в случае угрозы или чрезвычайной ситуации. В частности, в случае ЧС вместо возврата денег за отмененные туры туроператорам захотели разрешить предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем.

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