Лукашенко нашел спасение в картошке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом Витебскую область, обратил внимание на посевы картофеля и нашел в нем спасение. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко выразил уверенность, что в этом году картошка «будет в цене», особенно востребована — на рынках сопредельных государств, в первую очередь России и Украины.

«Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50-70 гектаров, может даже 20 гектаров. Если по технологии будете это обслуживать, получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут», — сказал глава государства.

По его словам, белорусские сельхозпроизводители должны искать наилучшие ценовые условия на мировом рынке: «Главное — продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу».

Белоруссия не стала вводить жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы. Лукашенко объяснял данное решение экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».

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