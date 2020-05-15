Арестованный по делу Голунова полицейский захотел в СИЗО рыбный паштет и цитрусы

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец, которого обвиняют в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался на ассортимент магазина в СИЗО «Лефортово». Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил «Ленте.ру» Богдан Эберт, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве.

По его словам, правозащитники приехали к арестанту 14 мая. Ляховец сообщил, что передачи продовольствия в СИЗО остановлены, а в магазине продуктов мало. «Основная его жалоба — на ассортимент. Есть печенье и сигареты, а хотелось бы рыбный паштет, молочную продукцию, овощи и цитрусовые», — рассказывает Эберт.

Член ОНК оценивает ситуацию в СИЗО удовлетворительно. «Заболевших нет, все нормы соблюдаются. Нас пропустили только в бахилах, перчатках и масках», — говорит Эберт. Он также уточнил, что адвокаты попасть в СИЗО по-прежнему не могут.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Его задержание вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

В январе сообщалось, что Следственный комитет заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец. Коновалов, давший признательные показания, был отправлен под домашний арест, остальные обвиняемые находятся в СИЗО.

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