Путин призвал зачистить «всякие СНиПы и хрипы»

Президент России Владимир Путин раскритиковал сроки строительства инфекционных больниц, которые называли ему руководители регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве примера Путин привел одного губернатора, который просил год на проектирование госпиталя и еще два года на его строительство, а теперь «в конце июля этот объект уже будет сдан».

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы (строительные нормы и правила — прим. «Ленты.ру»), хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники... Послушайте, их нужно, наконец зачистить, в конце концов, надо навести там порядок», — призвал глава государства.

Ранее Путин высоко оценил работу медиков, которые лечат людей, зараженных коронавирусом. По словам президента, врачи работают «как часики» и знают, что делать.

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