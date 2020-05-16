Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (3505), Московской области (937), Санкт-Петербурге (525), Нижегородской области (229), Ростовской области (112), Саратовской области (107), Свердловской области (105) и Тульской области (101).

В остальных субъектах зарегистрировано менее 100 новых зараженных. Это Калужская область (99), Мурманская область (93), Ярославская область (92), Краснодарский край (92), Рязанская область (91), Башкирия (89), Дагестан (88), Приморский край (87), Волгоградская область (86), Брянская область (85), Татарстан (84), ХМАО (83), Тамбовская область (82), Чувашия (81) и другие.

Общее число зараженных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи. Скончались свыше 2,5 тысячи человек, выздоровели — более 63 тысяч.

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