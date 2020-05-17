Медперсонал в Коммунарке получил выплаты за работу с зараженными коронавирусом

Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Отмечается, что деньги выплатили медицинскому персоналу, который работает по договору.

«Все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией ООО "Арни", как и было сказано ранее, со стороны ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) выполнены в полном объеме. 13 мая был проведен трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат», — уточнили в департаменте.

16 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил правила назначения выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. Отмечается, что доплаты рассчитают без привязки ко времени. По словам Мурашко, такое решение было принято в связи с тем, что в некоторых регионах выплаты медикам начислялись по количеству проведенных с пациентом часов и минут.

В апреле президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату для медиков, которые работают с больными коронавирусом. В мае он пообещал лично проверить, чтобы врачи получили все положенные им выплаты за апрель до 15 мая.

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