Опубликовано видео победы «вытерпевшего ад» Оверима на турнире UFC

Голландский боец смешанного стиля (MMA) Алистар Оверим нокаутировал американского тяжеловеса Уолтера Харриса в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Видеообзор боя предоставлен правообладателем.

Оверим, которому в этот день исполнилось 40 лет, добился досрочной победы над американцем во втором раунде. При этом голландский тяжеловес едва не уступил — в одном из эпизодов Харрис нанес по сопернику серию тяжелых ударов. Стойкость Оверима впечатлила пользователей Twitter. В частности, Caposa отметил, что голландец «вытерпел ад» в первом раунде. Hayden Doumergue также удивился стойкости тяжелвеса. «Харрис мог досрочно завершить поединок. Невероятно, что Оверим выжил», — заявил он.

40-летний Оверим добился 46-й победы в карьере при 18 поражениях.

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