Собчак обратилась к Трампу и нашла работу автору поста о победе США над нацизмом

Телеведущая Ксения Собчак обратилась к американскому президенту Дональду Трампу, чтобы раскритиковать сотрудника пресс-службы, который опубликовал в соцсетях сообщение о победе США над нацизмом. Ролик, в котором она посоветовала уволить автора поста и заявила, что он легко найдет работу на канале Russia Today, опубликован на YouTube.

«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом», — обратилась Собчак к президенту США на английском языке. По словам ведущей, во время Великой Отечественной войны погибло, по разным данным, от 28 до более чем 40 миллионов советских граждан.

«Может, свободу они принесли не всем, но многим хотя бы сохранили жизни и выпустили людей из Освенцима», — заявила Собчак. Она также сообщила Трампу, что автор поста забыл не только об СССР, но и о других странах антигитлеровской коалиции, и добавила, что на месте президента США уволила этого сотрудника. «Тем более он не пропадет — уверена, ему найдется место на Russia Today», — резюмировала Собчак.

Ранее в мае под записью о победе США и Великобритании над нацизмом в аккаунтах Белого дома в Twitter, Instagram и Facebook появились тысячи комментариев с критикой. Пользователи напоминали о роли других стран, в частности, СССР в событиях мая 1945 года. Многие при этом обвинили пресс-службу администрации президента США в попытках переписать историю.

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