Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Об этом сообщает БЕЛТА.

Амнистия приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Под нее попадут несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет.

По данным МВД Белоруссии, амнистия затронет 5,4 тысячи человек и будет применяться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы.

В апреле правительство Украины предложило амнистировать более трех тысяч заключенных из-за эпидемии коронавируса. По мнению правительства, это позволит снизить риски распространения коронавируса в пенитенциарной системе страны и нагрузку на бюджет благодаря уменьшению количества заключенных.

Уточняется, что под амнистию могут попасть заключенные, осужденные за преступления легкой тяжести без совершения насилия, и заключенные с истекающим сроком наказания.

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