Зеленский решил сделать мусульманские праздники государственными

Президент Украины Владимир Зеленский решил сделать мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам государственными. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

На встрече с представителями крымских татар Зеленский также заявил, что они должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне, поэтому он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Кроме того, украинский лидер анонсировал создание в офисе президента рабочей группы по решению проблем крымских татар и строительство в Киеве большой мечети, проект которой создадут сами крымские татары.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой окончание хаджа. Празднование традиционно начинается с проповедей и намаза, затем совершается принесение в жертву животных. Ураза-байрам — праздник, который символизирует окончание Рамадана, месяца строгого священного поста. В Рамадан мусульманам нельзя есть, употреблять алкоголь и табачные изделия в дневное время.

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