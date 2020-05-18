Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном

Американский боксер-тяжеловес Шэннон Бриггс анонсировал бой с соотечественником Майком Тайсоном. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам спортсмена, он совсем недавно разговаривал с Тайсоном, и тот, по его словам, выразил заинтересованность в поединке. Бриггс добавил, что официально о проведении боя будет объявлено в ближайшее время.

На счету 53-летнего Тайсона 56 боев на профессиональном ринге: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. У 48-летнего Бриггса 60 побед (53 нокаутом), шесть поражений и одна ничья, еще один поединок признали несостоявшимся.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. Он также отметил, что его интересуют благотворительные турниры. Позже бывший абсолютный чемпион мира опубликовал видео, где он отрабатывает удары по лапам, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

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