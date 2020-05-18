Данные оштрафованных за нарушение самоизоляции в Москве попали в открытый доступ

Данные жителей Москвы, оштрафованных за нарушение самоизоляции, оказались в свободном доступе на сайтах для оплаты штрафов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Как выяснила газета, обнаружить личные данные (фамилию, имя отчество и паспортные данные) оштрафованного можно по уникальному идентификатору начислений (УИН). Для его подбора достаточно простого софта, который соберет персональные данные методом перебора идентификаторов.

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Корреспондент «Коммерсанта» убедился в этом, введя УИН на сайте для оплаты штрафов, информацию подтвердили в компаниях из сферы кибербезопасности. В департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что такое может произойти только в случае, когда «гражданин передает третьим лицам или выкладывает в интернете скриншоты постановления с УИН штрафа». В ДИТ заявили, что это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом.

Прокуратура начала проверку сообщений об утечке данных оштрафованных москвичей, передает ТАСС. Как пишет «Коммерсантъ», на 10 мая в Москве выписали 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции. 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение карантина. Он составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За этот период также выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране выявлено 290 678 случаев в 85 регионах, 2722 летальных исходов и 70 209 случаев выздоровления.

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