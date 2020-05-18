Названы российские регионы с высокими рисками природных пожаров

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России с высокими рисками природных пожаров. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд отметил, что риски остаются в Туве, на юге Красноярского края, а также в Иркутской области.

В конце апреля Роман Вильфанд сообщил, что в России прогнозируется тяжелый сезон лесных пожаров. По его словам, етесственные пожары могут начаться в России уже во второй половине мая, спрогнозировал Вильфанд. При этом нельзя исключать и затяжных дождей в мае, но пока что риск высокой пожароопасности существует.

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