Саудовская Аравия потеснила российскую нефть на рынке в Европе

Срыв сделки ОПЕК+ и введенные из-за распространения эпидемии коронавируса ограничения повлияли и на европейский нефтяной рынок. Так, за прошедшие март и апрель Саудовской Аравии с помощью агрессивной ценовой политики удалось потеснить российскую нефть марки Urals, традиционно сбываемую на Западе. Об этом сообщается в обзоре международного ценового агентства Argus.

По данным агентства, первоочередным для Саудовской Аравии является Азиатско-Тихоокеанский регион сбыта, по которому эпидемия COVID-19 ударила первой. После провала переговоров ОПЕК+ королевство объявило о скидках и увеличении поставок топлива на европейский рынок, спрос на котором оставался устойчивым. Так, с января по апрель 2020 года Саудовская Аравия ежедневно поставляла в Европу в среднем на 180 тысяч баррелей нефти марки Arab Light больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Как сообщает Argus, основной прирост пришелся на март-апрель, когда королевство поставляло в среднем один миллион баррелей топлива в сутки, в то время как сбыт российской нефти Urals напротив снизился с 1,6 миллиона баррелей в сутки до 1,4 миллиона баррелей. Благодаря снижению цен на саудовскую нефть, многие европейские страны решили закупить ее партии вместо схожей по составу Urals.

Например, Нидерланды в апреле закупили до 408 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 168,1 тысячи баррелей в сутки в марте. За этот период поставки Urals в регион, напротив, снизились на 40 процентов, до 223,4 тысячи баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что цены на российскую нефть значительно возросли. Так, стоимость июньского фьючерса топлива Urals превысила 30 долларов за баррель впервые с марта текущего года.

Новое соглашение по сокращению добычи ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. В его рамках нефтяные державы обязуются снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Самые большие обязательства по договору взяли на себя Россия и Саудовская Аравия.

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