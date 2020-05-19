Победителю лотереи отказали в выплате многомиллионного выигрыша

Представители лотереи EuroMillions отказали заявившему о своей победе жителю Шотландии в выплате многомиллионного выигрыша. Об этом сообщает газета The Sun.

17 марта состоялся розыгрыш, сумма приза составила 57,9 миллиона фунтов стерлингов (5,1 миллиарда рублей). Представители лотереи установили, что выигрышный билет был продан в шотландском округе Саут-Эршир. Спустя месяц, 17 апреля, житель Шотландии, чье имя не сообщается, заявил, что именно он стал победителем.

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По стечению обстоятельств, в тот же день 38-летний житель английского графства Ланкашир Райан Хойл (Ryan Hoyle) сорвал в лотерею джекпот в 58 миллионов фунтов стерлингов (5,1 миллиарда рублей). Его победа была официально подтверждена.

Однако имя победителя розыгрыша от 17 марта все еще не объявлено. Сотрудники лотереи отмечают, что обратившийся за денежным призом шотландец проходит проверку. «Выплата денежного приза может быть произведена в течение нескольких часов, но мы уже как месяц ведем проверку, а деньги все еще в штаб-квартире лотереи, — подчеркнули представители. — Весь процесс держат под строгим контролем, чтобы деньги попали в нужные руки».

«Пока эксперты не убедятся во всем на сто процентов, имя победителя не будет объявлено», — заключили работники лотереи EuroMillions.

Ранее сообщалось, что житель американского города Боулдер, штат Колорадо, потребовал у лотереи через суд выплатить ему полную сумму выигрыша после того, как выяснилось, что другие победители оказались мошенниками. Игрок выиграл 4,8 миллиона долларов (348,7 миллиона рублей) в лотерею штата в 2005 году.

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