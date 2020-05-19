Apple отказалась дать властям США постоянный доступ к данным ее устройств

Американская корпорация Apple отказалась на постоянной основе дать властям США доступ к данным пользователей ее устройств, однако согласилась сотрудничать в рамках расследований. Об этом сказано в заявлении компании, содержание которого приводит ТАСС.

В документе отмечается, что компания после стрельбы саудовского военнослужащего Мухаммеда аш-Шамрани на базе ВМС США Пенсакола предоставила ФБР всю имевшуюся информацию и активно сотрудничала со следствием. В компании указали, что в рамках этого дела и тысяч других продолжают круглосуточно сотрудничать с ФБР и другими правоохранительными органами.

При этом в корпорации указали, что не считают целесообразным предоставлять американским властям техническую возможность на постоянной основе иметь доступ к данным пользователей ее устройств. Как считают в Apple, если предоставить такую возможность правоохранительным органам, ей могут воспользоваться и мошенники.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. Он заявил, что компания выступала за право на частную жизнь, однако готова «сотрудничать с авторитарными режимами», если это касается деловых интересов.

Такое заявление Барр сделал в связи с тем, что ФБР удалось получить доступ к телефону саудовского курсанта, устроившего стрельбу на авиабазе в штате Флорида. В итоге были найдены улики, подтверждающие, что расстрел на американской авиабазе в штате Флорида в декабре 2019 года связан с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России).

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