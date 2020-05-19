В древних свитках нашли скрытые письмена

Ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что некоторые фрагменты свитков Мертвого моря содержат скрытый текст, видимый только на изображениях, полученных с помощью спектрозональной съемки. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили четыре фрагмента аутентичных Кумранских рукописей, хранящихся в Библиотеке Джона Райландса в Манчестере. Кусочки рукописей длиной один сантиметр обнаружили в ходе официальных раскопок пещер Кумрана, поэтому у специалистов нет сомнений в их подлинности. Ученые сфотографировали обе стороны 51 образца, получив снимки в различных участках спектра электромагнитных волн.

Оказалось, что на четырех фрагментах присутствует текст на иврите и арамейском языке, написанный чернилами на основе углерода. На других образцах также выявлены следы букв и линии. Наиболее содержательный фрагмент имеет четыре строки с 15-16 буквами, большинство из которых плохо сохранились, хотя слово «шаббат» легко различимо. По мнению ученых, этот текст является отрывком Книги пророка Иезекииля (46:1-3), входящей в состав Ветхого Завета.

В 1950 году правительство Иордании вручило найденные в Кумране «пустые» фрагменты Лидскому университету, где их химический состав изучил специалист по кожеведению Рональд Рид (Ronald Reed), а в 1997 году коллекцию Рида передали Манчестерскому университету.

Свитки Мертвого моря были найдены в пещерах недалеко от древнего поселения Кумран на Мертвом море в 1947 году. Свитки датируются периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры. В них содержатся древнейшие библейские рукописи. Согласно одной из версий, их создавали ессеи — члены аскетической иудейской секты, жившие в Кумране. По другой версии, свитки были созданы в Иерусалиме и в I веке нашей эры привезены в пещеры Кумрана беженцами, спасавшимися от римлян.

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