Россиянам рассказали о погоде в июне

Предварительный прогноз погоды на июнь вполне благоприятный, более точный появится в конце мая. Об этом россиянам рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

По словам Паршиной, в Москве и Подмосковье температура может оказаться выше нормы — ожидается промежуток в плюс 20-25 градусов днем и плюс 10-15 градусов ночью.

Согласно прогнозу, температура в пределах климатической нормы ожидается в Псковской, Смоленской, Брянской областях, на Камчатке, в Хабаровском крае и Амурской области. Погоду чуть теплее обычной на один-два градуса прогнозируют в Западной Сибири, центральных районах Красноярского края, севере Иркутской области, в Якутии, Магадане, на Чукотке, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тепло вернется в центр европейской части России в конце мая. По предварительным расчетам, повышение температуры до 20 градусов произойдет в течение последних пяти дней весны.

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