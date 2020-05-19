В США вспомнили советскую супергаубицу

В первые годы холодной войны Советский Союз разработал супергаубицу — самоходную минометную установку 2Б1 «Ока». Об этом вспомнило американское издание The National Interest.

Как отмечает издание, в те годы и США, и СССР исходили из того, что в следующем крупномасштабном конфликте на территории Европы непременно будет задействовано ядерное оружие. В связи с этим конструкторы обеих стран уделяли особое внимание разработке танков, самолетов и других боевых машин, которые смогли бы пережить хотя бы первые часы ядерной войны за счет мощной брони.

При этом главными видами вооружения, которые предполагалось использовать для нанесения ядерных ударов по противнику, на тот момент оставались бомбардировщики и наземные артиллерийские установки. Одной из таких установок и должна была стать 2Б1 «Ока». Как пишет The National Interest, в качестве шасси в «Оке» использовался бронированный корпус тяжелого танка Т-10 с дизельным двигателем мощностью 750 лошадиных сил. За счет этого установка отличалась более высоким уровнем защиты, однако существенно проигрывала в маневренности из-за слишком большого веса.

Главным же отличием «Оки» была гигантская 20-метровая пушка калибром 420 миллиметров. Для сравнения, отмечает издание, орудия, которые устанавливались на американских линкорах класса «Айова» и считались одними из самых больших из когда-либо использовавшихся США, имели меньший калибр — 406 миллиметров.

Однако именно подобная конфигурация пушки в итоге и стала причиной того, что работа над «Окой» была свернута на ранней стадии. Так, во время испытаний прототипа установки было установлено, что во время стрельбы из-за сильнейшей отдачи шасси и коробка передач получали сильные повреждения. Кроме того, отношение к возможному применению ядерного оружия в ходе военных столкновений со временем было пересмотрено.

Работы над созданием самоходной минометной установки 2Б1 «Ока» начались в 1955 году. Всего на Кировском заводе были изготовлены четыре опытных экземпляра. 7 ноября 1957 года установки приняли участие в военном параде в Москве. В 1960-м работа над проектом была свернута.

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