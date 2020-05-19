Мать воссоединилась с семилетней дочерью после разлуки из-за коронавируса

Соцработница из английского города Сталхэм, графство Норфолк, увиделась с семилетней дочерью после двухмесячной разлуки из-за коронавируса. На видео встречи обратило внимание издание Unilad.

40-летняя Лиза Кейв (Lisa Cave) — соцработница, которая обеспечивает уход за инвалидами. 26 марта она приняла непростое решение отправить семилетнюю дочь Руби (Ruby) жить к отцу, 48-летнему Полу Гриффитсу (Paul Griffiths).

Лиза не хотела подвергать дочь угрозе заражения, так как Руби страдает тяжелой астмой и проблемами с дыханием. По словам женщины, решение далось ей непросто. «Я чувствовала себя потерянной. Мой дом стал таким тихим. Мой друг сказал, что это выглядело так, как будто я оплакивала кого-то», — сказала она.

Каждый день мать и дочь созванивались по FaceTime. Отец хорошо заботился о дочери, но Руби все равно расстраивало, что она так долго не может увидеться с матерью.

В среду, 13 мая, Лиза в защитном костюме приехала навестить дочь. Сначала девочка не узнала ее, но затем расплакалась и побежала к ней в объятия. «Это объятие поможет мне прожить несколько следующих недель», — сказала Лиза.

Женщина призывает других людей оставаться дома, чтобы ситуация с коронавирусом улучшилась и она могла быстрее воссоединиться с дочерью.

Ранее сообщалось, что врачу из Англии пришлось расстаться с детьми ради работы по борьбе с коронавирусом. Из-за этого решения она много ночей провела в слезах.

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