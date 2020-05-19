Женщина показала растущие в два ряда зубы и одурачила подписчиков

Бразильская блогерша продемонстрировала растущие в два ряда верхние зубы и одурачила своих подписчиков. На видео, размещенное в социальной сети TikTok, обратили внимание журналисты Mirror.

Пользовательница Жаклин Аларкао (Jaqueline Alarcao) опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте, на котором показала фотографии улыбки якобы до и после стоматологической операции. На первых кадрах запечатлены растущие в два ряда зубы девушки, а на последних — селфи Аларкао с идеальной улыбкой. «До и после того, как я вышла замуж за дантиста», — подписала она пост.

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Публикация блогерши стала вирусной и набрала больше 16 миллионов просмотров, а также 517 тысяч лайков. Подписчики бразильянки поразились ее преображению и высказали свое удивление в комментариях под видео. «Удивительно! Я очень рада, что ты смогла исправить свою улыбку», «Вот это я понимаю преображение!», «Я просто в шоке», — высказывались они.

Однако вскоре выяснилось, что Аларкао использовала накладные кривые зубы для создания шуточного ролика. «У меня получилось обмануть вас, ребята!» — написала она в следующем посте и продемонстрировала ровные от природы зубы.

Ранее, 19 мая, американская певица Бритни Спирс призналась, что в молодости чувствовала себя гадким утенком из-за плохих зубов. По словам исполнительницы, из-за кривых зубов она ходила с челкой на лбу. «Показать лоб было ответственным решением. На юге так делали только симпатичные люди, а я не считала себя достаточно симпатичной», — подчеркнула знаменитость.

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