Полная блогерша повторила акробатику модели в нижнем белье и рассмешила фанатов

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила акробатику американской модели Джессики Тары (Jessica Tara). Коллаж появился на странице Барбер в Instagram.

На оригинальных кадрах спортсменка демонстрирует гимнастическую растяжку в черном нижнем белье, стоя на одной ноге в шпагате на подоконнике. Барбер в свою очередь сфотографировалась в похожем комплекте на фоне окна. Блогерша попыталась принять позу Тары, однако не смогла выпрямить ногу, как это сделала модель.

«Просто развлекаю соседей», — подписала пост блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted. Публикация рассмешила ее подписчиков. «Я хочу быть твоей соседкой», «Гениально», «У тебя получилось даже лучше», «Господи, какая же ты смешная, Селеста», — комментировали пост поклонники.

Ранее, 18 мая, Селеста Барбер спародировала видео российской модели Анны Канюк в обтягивающем костюме. Так, на размещенном ролике последняя поднимает ноги вверх, снимает обувь и садится на диван. Блогерша попыталась повторить движения спортсменки, однако вместо того, чтобы сесть, упала на диван лицом в подушку.

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