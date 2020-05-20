В США обеспокоились новым режимом Су-57

Новость о том, что перспективный истребитель Су-57 может получить беспилотный режим, вызывает беспокойство, поскольку опубликована в российское государственной прессе, но со ссылкой на анонимный источник, пишет Popular Mechanics.

Американские издание задается вопросом о том, каким образом данный самолет может стать беспилотным. «Либо Су-57, используемый для беспилотных испытаний, является двухместным вариантом, либо управление самолетом осуществляется дистанционно с помощью программного обеспечения», — пишет Popular Mechanics.

Издание отмечает, что российская авиационая промышленность отстает от иностранных конкурентов в разработке беспилотных летательных аппаратов, однако «Москва изо всех сил старается наверстать упущенное». Речь идет, в частности, о том, что Су-57 отрабатывает действия совместно с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».

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В мае РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило об отработке в ходе испытаний Су-57 беспилотного режима. При этом в кабине самолета находится летчик, который, по словам собеседника, «только контролирует выполнение всех функций».

В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом Су-57. Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

В сентябре того же года Минобороны России показало ролик совместного полета Су-57 и С-70 «Охотник».

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