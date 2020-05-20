Американцы испугались общественных туалетов и отказались выходить на улицу

Американские туалеты в общественных местах стали настоящим камнем преткновения для снятия режима самоизоляции. Люди боятся, что смогут заразиться коронавирусом в тесных и грязных кабинках, поэтому в принципе отказываются посещать кафе и кинотеатры. Об этом пишет The Washington Post.

Президент Американской ассоциации туалетов Стивен Сойфер отмечает, что американцы всегда боялись общественных уборных. «В этой стране унитазы обычно открыты — нет крышек. А смывы под высоким давлением образуют множество брызг, которые разлетаются почти на два метра», — отметил он. Недавние исследования показали, что микробрызги могут сохраняться в воздухе по меньшей мере восемь минут, а это значительно увеличивает риск заражения коронавирусом.

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Поэтому собственникам заведений, торговых центров и кинотеатров пришлось принимать специальные меры, чтобы посетители заходили к ним. Так, в одном из техасских ресторанов появился «туалетный наблюдатель» — он следит, чтобы граждане соблюдали дистанцию в очереди. Во Флориде в ТЦ устанавливают раковины с датчиками движения и сушилки для рук, чтобы специально помыть их до и после открытия дверей.

Тенденция для всей страны — замена сушилок на бумажные полотенца, автоматические двери, а также уменьшение числа раковин и писсуаров для поддержания дистанции. Меры обходятся недешево, например, полное переоборудование одного туалета может обойтись в 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

«Но мы не ожидаем никакого возвращения к нормальной жизни, пока не будет вакцины. В последние недели нас всех учили переходить улицу, когда мы видим других людей на тротуаре. Это просто стало для нас рефлексом», — сказал владелец одной из пивоварен.

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